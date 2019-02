Banco saltou como uma mola a pedir penálti

Os dragões chegaram a acreditar na vitória no lance em que André Pereira caiu no chão, após um choque violento com Halliche, já em tempo de compensações. Durante quase quatro minutos, em função da assistência aos dois jogadores, o banco dos dragões ficou todo, literalmente, de pé, saltando como uma mola a pedir penálti, mas curiosamente o quatro árbitro, António Filipe Alves, foi logo o primeiro a avisar. "Foi fora, foi fora", disse, levando de imediato Vítor Bruno, o adjunto de Sérgio Conceição, a responder: "Atenção que é penálti. É penálti claro, foi dentro!"Certo é que Jorge Sousa correu logo a seguir para ver o lance e passou quase em frente ao banco, ouvindo aí quase todos os elementos a dizer que era mesmo lance para castigo máximo, mas o árbitro acabou por não assinalar, levando a que todos se sentassem de imediato em jeito de desilusão.Já depois do apito final, foram vários os elementos dos dragões que se dirigiram a Jorge Sousa, com especial destaque para Sérgio Conceição. O técnico esteve em conversa com o árbitro, sempre em tom cordial, durante largos instantes.