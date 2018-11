Bandeira portista transportada pelos lisboetas

A equipa do Belenenses entrou em campo transportando uma bandeira do FC Porto, garantindo assim a continuidade de uma tradição das mais peculiares do futebol português.

Entre os dois emblemas que têm o azul como sua principal cor ao longo das década ficou enraizado o hábito de os dragões homenagearem Pepe aquando das deslocações ao Restelo, cabendo ao Belenenses uma retribuição que visa homenagear Pavão.

Estranhamente, em abril de 2017, essa reciprocidade foi quebrada pelo clube lisboeta, chegando a alegar através de uma troca de argumentos assumida por fontes, que cabia ao FC Porto ceder a bandeira para que o conjunto, na altura ainda do Restelo, entrasse em campo com ela. Algo que foi contestado pelo facto de os portistas levarem flores para colocar na estátua de Pepe.

Apesar da guerra existente no seio do Belenenses, a SAD parece assumir em definitivo essa tradição apesar da reciprocidade estar comprometida. O FC Porto visitou o Belenenses para o campeonato, mas no Jamor, pelo que não teve oportunidade de fazer a habitual homenagem a Pepe.