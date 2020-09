Banfield diz que James transferiu-se "como jogador livre" e FC Porto arrisca não receber nada

O Banfield informou esta quinta-feira que não irá receber qualquer montante relativo à transferência de James Rodríguez do Real Madrid para o Everton porque o jogador mudou-se para Inglaterra "sem custos, como se fosse um jogador livre", ao contrário dos 25 milhões de euros que tinham sido inicialmente avançados pela imprensa inglesa. Esta é uma notícia que não deverá agradar os representantes do FC Porto, uma vez que os dragões são um dos quatro clubes que poderiam beneficiar do mecanismo de solidariedade da FIFA.

"Lamentavelmente, o Banfield não irá receber qualquer montante pela transferência de James Rodríguez do Real Madrid para o Everton. A transação foi feita sem qualquer custo, como se fosse um jogador livre. Já foram feitas as contas quanto aos clubes envolvidos. Em todos os casos, já nos foi informado que o clube não irá receber qualquer dinheiro pelo mecanismo de solidariedade", refere o Tesoureiro do clube argentino, Ignacio Uzquizza, em comunicado.





Recorde-se que o FC Porto teria direito a receber 375 mil euros pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, relativo às três temporadas (2010/11, 2011/12 e 2013/14) que contou com o contributo do extremo colombiano. Antes de mudar-se para os dragões, James Rodríguez vestiu as cores do Banfield durante duas época (2008/09 e 2009/10). Os argentinos esperavam receber 250 mil euros. Envigado (Colômbia) e Monaco (França) eram as restantes equipas que poderiam beneficiar com a transferência.