Barça lembrou estreia de Messi

No dia em que o FC Porto assinalou a passagem do 15º aniversário do Estádio do Dragão com várias evocações nos canais de informação do clube, o Barcelona também não deixou passar a data em claro. Não foi propriamente por causa da efeméride portista, mas porque nessa noite, no mesmo local, estreou-se Lionel Messi.

Com apenas 16 anos, o argentino entrou no decorrer da segunda parte e causou alvoroço na defesa do FC Porto, obrigando Nuno Espírito Santo a três intervenções. O Barça passou um resumo da ação de Messi nesse jogo e logo foi percetível que estava ali um craque.