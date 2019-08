Barcelos dá mesmo galo

O balanço dos jogos que o FC Porto disputou em casa do Gil Vicente para o campeonato é amplamente favorável aos dragões, que somam 11 vitórias no histórico de 19 jogos, mas o mesmo já não se pode dizer quando o sorteio da 1ª Liga implica realizar a jornada inaugural em Barcelos.

Contas feitas, para além do desaire de ontem, os dragões empataram a zero na abertura de 2012/13, com Vítor Pereira ao leme. De referir que a última derrota em Barcelos também foi com Vítor Pereira, em 2011/12, mas em ambas as épocas os dragões foram campeões.