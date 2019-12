Baró e Fábio Silva deram espetáculo

O FC Porto quis proporcionar um momento especial aos seus adeptos, especialmente aos mais jovens, e levou dois dos seus mais promissores jogadores a uma FC Porto Store recentemente inaugurada num espaço comercial de Rio Tinto, bem perto do Estádio do Dragão. Romário Baró e Fábio Silva estiveram uma hora a dar autógrafos e a tirar selfies com cerca de três centenas de fãs, que vibraram com a presença dos dois prodígios da formação portista, que conquistaram um lugar no plantel liderado por Sérgio Conceição.

Uma plateia maioritariamente composta por jovens, que, de forma ordeira, lá foram solicitando uma recordação a Baró e Fábio Silva. Os mais velhos, de maneira mais tímida, também quiseram registar o momento. Pelo meio, houve quem elogiasse o avançado pelo facto de estar mais à vontade em frente às objetivas, sorrindo com mais facilidade do que o seu companheiro de equipa, este com um semblante aparentemente mais fechado.

Mesmo não sendo nenhuma das figuras de proa da equipa, a verdade é que a iniciativa foi um êxito e revelou-se uma verdadeira prenda de Natal para os portistas mais novos, muitos deles habituados a ver Baró e Fábio Silva em ação no Estádio do Dragão. "Obrigado a todos os que estiveram connosco no Dia Azul e Branco no Parque Nascente, esta tarde. Um Feliz Natal para todos", escreveu o avançado, de 17 anos, na sua conta no Instagram.