Baró eleito atleta jovem do ano: «É um privilégio partilhar balneário com os melhores»

Dragões de Ouro: mulher de Uribe deslumbra na gala e passadeira azul... mas não foi a única



Romário Baró foi eleito o atleta jovem do ano. O jovem médio, que subiu este ano à equipa principal depois de uma época histórica nos sub-19, não esqueceu os antigos colegas na formação, mas dedicou também algumas palavras aos atuais companheiros de equipa, a Sérgio Conceição e à direção."Em primeiro lugar agradeço a Deus. É a minha força para tudo. Gostaria de agradecer à direção, ao senhor presidente, ao míster e à equipa técnica por me darem o privilégio de partilhar o balneário com os melhores. Aos meus colegas da formação, que sempre me ajudaram. Aos meus colegas de equipa, que são uma referência para mim e me ajudam. E aos adeptos, que nos tornam melhores", referiu Romário Baró.