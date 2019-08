Baró partilhou o prémio com os companheiros

Para além de Luis Díaz, que foi o jogador destacado por Record entre a equipa do FC Porto que esteve em campo no clássico, houve outros portistas que se apresentaram em plano de destaque na vitória frente ao Benfica, sendo que Romário Baró foi um deles. O médio, de 19 anos, que acabou por ser a grande surpresa reservada por Sérgio Conceição para trocar as voltas ao rival, foi distinguido pelo FC Porto com o Prémio Mérito e Valores Porto (MVP), instituído esta época, sucedendo a Agustín Marchesín.O jovem formado no Olival mostrou-se naturalmente satisfeito com o troféu e fez questão de o partilhar com os colegas de equipa. "Neste prémio vejo o mérito e valores de todos os meus companheiros", referiu Romário Baró, numa breve declaração aos meios de comunicação do clube.O médio foi titular pela terceira vez esta época e a sua presença no onze coincidiu com todas as vitórias dos dragões. Mais do que a coincidência, valeu a sua importância na estratégia de Sérgio Conceição, funcionando como um elo de ligação entre o meio-campo e o sector ofensivo.Aproveitando o facto de ter entregado o prémio a Romário Baró, o FC Porto juntou Zé Luís à foto para a posteridade, ele que foi o autor do golo que abriu o caminho à vitória na casa do eterno rival.