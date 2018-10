Bazoer: «Espero poder vir a jogar mais vezes»

Gostou da sensação e quer voltar a senti-la o quanto antes. Bazoer, reforço do FC Porto para esta temporada, participou nos dois últimos encontros dos dragões e o facto renovou os índices de confiança do médio, de 23 anos. O holandês até jogou mais tempo diante do Vila Real, cumpriu os 90 minutos na 3ª Eliminatória da Taça de Portugal, mas foi o encontro com o Lokomotiv Moscovo que lhe encheu as medidas.

"Fiquei muito feliz por me ter estreado com a camisola do FC Porto numa prova tão importante como a Liga dos Campeões. Senti-me muito bem. Espero poder vir a jogar mais vezes, mas estou muito contente pelo resultado que alcançámos neste jogo em particular", disse Bazoer, que entrou aos 83 minutos da vitória por 3-1 sobre os russos.

Em jeito de avaliação à exibição que ele e os seus companheiros de equipa conseguiram em Moscovo, o médio não tem dúvidas de que "foi um jogo muito bem conseguido" dos dragões. "Vencemos, marcámos três golos em Moscovo, o que não é fácil, e estamos de parabéns. Estamos no bom caminho", referiu.

Sobre a sua aventura na Invicta, onde se encontra por empréstimo do Wolfsburgo válido até ao final da temporada, Bazoer disse que tem "gostado destes primeiros meses", destacando o bom ambiente do balneário. "Fui muito bem recebido, todos me têm ajudado, o espírito de grupo é muito bom, todos se ajudam uns aos outros. Tomei a opção certa e estou muito feliz por estar no FC Porto", concluiu o número 24 portista.