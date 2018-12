Bazoer estava a "remar contra a maré": Sérgio Conceição explica castigo

Sérgio Conceição foi afastado do grupo de trabalho do FC Porto, tal como Record avançou ontem , e este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, Sérgio Conceição explicou a situação do médio."Não está para o jogo de amanhã. Quando digo que há situações que ficam à porta do Olival, esta não é uma delas. É para ficar cá dentro, mas de parte. Vocês sabem como é a minha forma, como é a do FC Porto: quando há algum ato que sai fora dos carris, do barco… Quando estamos todos a remar para o mesmo lado e há um que mete um dedo de fora, que seja só a velocidade do barco que vá uma unha mais devagar, pode ser por essa unha que perdemos o campeonato no final da época, e isso eu não quero. Tudo o que seja remar contra a maré tem vida difícil. Muitas vezes, não sou eu, é o próprio grupo de trabalho. Tenho gente verdadeiramente comprometida, e quem não está dessa forma, não pode estar no grupo", afirmou.Bazoer está a treinar-se com a equipa B e aguarda por mais informações da parte do FC Porto sobre o seu futuro. O médio, que foi afastado dos trabalhos do plantel principal, tal como o nosso jornal deu conta na edição de ontem, tem estado às ordens de Rui Barros. Segundo apuroujunto de fonte próxima do holandês, Bazoer aguarda ainda pela chegada da notificação de um eventual processo disciplinar e fá-lo com a sensação de que o assunto está a ter consequências desproporcionais em relação à sua gravidade.De acordo com as informações recolhidas, a despromoção à equipa B aconteceu na passada sexta-feira, dia em que o médio se apresentou no Olival, um dia depois da generalidade do plantel, como estava previsto, ter voltado após os quatro dias de folga que Sérgio Conceição concedeu ao plantel na paragem competitiva para os jogos das seleções.