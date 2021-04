BBC 'desmontou' reputação de Pepe: «Ele é a pessoa mais doce no mundo»

FC Porto e Chelsea medem forças esta quarta-feira no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (20 horas). Os ingleses passam hoje a pente fino a equipa de Sérgio Conceição com Pepe em grande destaque na BBC. Nelo Vingada, primeiro treinador do defesa em Portugal, no Marítimo, sublinha que a imagem que o capitão dos azuis pode por vezes passar, de dureza, está longe de ser a realidade.





"Ele é a pessoa mais doce no mundo, muito afável, mas quando entra em campo, tem uma identidade muito única como jogador, o que por vezes não reflete a sua personalidade, a sua natureza, os seus sentimentos", afirmou à BBC o técnico a quem Pepe já considerou como segundo pai.E prosseguiu: "Acredito que tenha ganhado essa reputação baseada em imagens de um ou dois jogos no Real Madrid. Por muito que gostemos de Pepe, não dói reconhecer que esss comportamentos não o dignificaram. Aquele não era Pepe. O Pepe que eu conheço é o jogador de outras partidas - às vezes agressivo, mas sempre dentro dos limites do futebol".A BBC escreve mesmo que há quem descreva Pepe como "descontraído" e "zen", e Nelo Vingada sublinha que Pepe é um "futebolista e atleta altamente dotado, fantástico em todos sentidos". O treinador acha curioso que "um jogador que ganhou tudo o que podia ganhar na carreira seja, só agora depois de vencer a Juventus, finalmente reconhecido no estrangeiro".Maniche também sublinha que a reputação do internacional português é "injusta"."Não podemos esquecer duas coisas: se jogamos num grande, vamos ter sempre o dedo apontado; e um português em Espanha vai ser sempre criticado. Mas vigor/determinação não é a mesma coisa que ser violento. Ele não é assim", concluiu o antigo jogador.