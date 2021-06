Belgas garantem que Sérgio Conceição já renovou com o FC Porto por três temporadas

O portal belga 'Sudinfo' garante que Sérgio Conceição renovou a ligação ao FC Porto, esta sexta-feira, por mais três anos, até 30 de junho de 2024. Todavia, segundo apurou Record o contrato ainda não foi assinado, pois restam arestas por limar.





Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a hipótese de Sérgio Conceição vincular-se por três anos está em cima da mesa. Conforme já havíamos adiantado, essa é o desejo de Pinto da Costa, pois assim ficaria com o treinador até ao final do seu atual mandato na presidência do FC Porto. No entanto, o mais provável é que Sérgio Conceição venha mesmo a renovar por dois anos.Refira-se apenas que o futuro do treinador também é seguido com particular atenção na Bélgica, pois foi naquele país que Sérgio Conceição iniciou as atuais funções, como adjunto do saudoso Dominique D'Onofrio, no Standard Liège, em 2010/11.Como jogador, Conceição também representou aquele clube belga, durante três temporadas.