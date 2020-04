Belluschi com saudades das francesinhas

Fernando Belluschi, argentino que passou duas épocas e meia no FC Porto, foi um dos convidados do programa 'FC Porto em casa', e nele recordou os momentos que passou ao serviço dos dragões. O argentino não esquece o clube e a cidade.





"Fui muito feliz no FC Porto, ganhámos muitos títulos, com boa gente. A minha filha nasceu no Porto e quando deixei o futebol ela queria voltar para o Porto, fiz grandes amigos, grandes jogos, desfrutei muito desse período, das francesinhas... (risos) Foi a melhor cidade onde vivi, foi inesquecível, fui muito feliz", lembrou o antigo médio.