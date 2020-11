«Bem-vindos, campeões»: a mensagem com que o Fabril recebeu o FC Porto

"Bem-vindos, campeões". Foi com esta mensagem que o FC Porto foi recebido, este sábado, no Estádio Alfredo da Silva, casa do Fabril, que recebeu o encontro entre as duas equipas para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição elogiou o desportivismo da formação do Campeonato de Portugal, afirmando que a única coisa de negativa que existiu na partida foi o facto de não existir a presença de adeptos. Momentos mais tarde, o FC Porto disponibilizou a imagem que surgia pendurada no balneário onde os dragões foram recebidos.