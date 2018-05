No Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, Francisco J. Marques qualificou como um "empréstimo encapotado" o facto de João Amaral ter representado o Benfica na época finda, assinando agora pelo Benfica, quando vários indicadores dão a entender que o médio já se encontrava na órbita dos encarnados."Parece-me que do ponto de vista regulamentar não há ilegalidade. O contrato foi registado na Liga e João Amaral joga pelo V. Setúbal normalmente. Agora regista outro contrato onde assina pelo Benfica e passa a ser esse o válido. Do ponto de vista regulamentar não parece que haja problemas. Mas sim do que significa sobre o atraso do futebol português. Ouvimos muitas vezes os responsáveis falar da proteção do futebol e da indústria, e depois vemos estes expedientes terceiro-mundistas dos quais o denominador comum é sempre o Benfica. Temos de censurar este tipo de comportamentos e isolar quem quer recorrer a este tipo de coisas. É claramente para aproveitar fragilidade financeira dos pequenos clubes. As declarações do antigo presidente do V. Setúbal eram de uma subserviência ao Benfica que não tinha sequer paralelo nos adeptos do clube. O Benfica salvava-os financeiramente. Adiantava-lhes dinheiro. Tem de se acabar com isso. Na Liga inglesa estes comportamentos não eram aceitáveis porque se percebia que era para contornar. Houve uma adulteração grave do que deve ser a verdade das relações entre clubes e jogadores. Por isso a Premier League tem o sucesso que tem. É uma competição, a todos os níveis, séria. Há quem não tenha uma visão com o mínimo de ética desportiva. Estas práticas dos dirigentes do Benfica, mesmo não sendo irregulares, não são aceitáveis", concluiu o diretor de comunicação portista.

Autor: Vítor Pinto