Benfica também lucra com a transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton

O Benfica vai encaixar 200 mil euros com a transferência de Fábio Silva do FC Porto para o Wolverhampton. O clube inglês pagou 40 milhões de euros pelo jovem avançado e os encarnados lucram por via do mecanismo de solidariedade.





As águias têm direito a 0,5 por cento da transferência pelo facto de Fábio Silva ter jogado no Seixal durante duas temporadas, com 13 e 14 anos (0.25% por cada uma dessas épocas).Recorde-se que o Mecanismo de Solidariedade reserva 5 por cento do valor de uma transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos. Neste caso, o atacante esteve sempre nos dragões, com exceção dessas duas temporadas.