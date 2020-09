Benicio Baker-Boaitey reforça camadas jovens do FC Porto

Benicio Baker-Boaitey foi confirmado como reforço do FC Porto, esta quarta-feira. O jovem extremo, de 16 anos, vai atuar pelas camadas jovens azuis e brancas, isto depois de ter terminado o vínculo que o ligava ao West Ham, de Inglaterra.





Visto como um jogador com grande margem de progressão, Baker-Boaitey é um ativo de futuro e do qual os dragões esperam retirar o máximo rendimento.Em Inglaterra, Boaitey atuou ao serviço dos sub-18 do West Ham.