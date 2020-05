Benni McCarthy recorda como passou do sonho com Mourinho ao pesadelo com 'Freddy Krueger'

O antigo avançado sul-africano Benni McCarthy sempre admitiu que o FC Porto é um clube especial para si e tudo começou em 2001. Ao 'The Athletic' o ex-futebolista recordou como passou do sonho vivido com José Mourinho ao comando dos portistas para um pesadelo com Víctor Fernández, a quem apelidou de 'Freddy Krueger'.





"Cheguei ao FC Porto em 2001 em má forma. Marquei na minha estreia e vencemos, mas depois o treinador (Octávio Machado) foi despedido. Não queria acreditar que o homem que me tinha levado para lá tinha sido demitido. Então o jovem [José Mourinho] que o substituiu disse-me: 'Benni, conheço-te, já te vi. Acho que és um jogador fantástico e quero que estejas comigo", recordou, acrescentando que Mourinho lhe contou que sabia tudo sobre ele, que assistia aos seus jogos no Celta."Mourinho disse-me que podia falar com ele sempre. Comecei a chorar. Pensei 'Uau!' Isso não me tinha acontecido na Europa", explicou."Ele estava tratar-me como um filho e pensei: 'Não posso decepcioná-lo, ele é a minha 'tábua de salvação'.Depois de meia temporada emprestado, Benni McCarthy regressou ao Celta, tendo assinado contrato com o FC Porto em definitivo na época 2003/2004, a que terminou com o FC Porto a conquistar a Liga dos Campeões. "Quando regressei, os jogadores do FC Porto riram-se e chamaram-se de filho de Mourinho".Entretanto José Mourinho assinou pelo Chelsea mas McCarthy ficou no FC Porto... começava então o seu 'filme de terror': "E depois o que aconteceu? Passei de conquistar a Champions para o meu pior pesadelo: estou a falar do pesadelo de Freddy Krueger. Víctor Fernández troneou-se no treinador do FC Porto. Fui ter com o presidente e disse-lhe que tinha de ir embora, que não jogava. Eles resusaram."Víctor Fernández aguentou-se apenas uns meses como treinador do então campeão europeu, tendo sido despedido em fevereiro de 2005.