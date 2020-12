Bernardo Folha renovou contrato com o FC Porto até 2024

Bernardo Folha renovou ontem a ligação ao FC Porto até junho de 2024. O médio, de 18 anos, está nos dragões desde 2010, depois de ter começado a carreira no Boavista. Fazia parte dos sub-19, onde na época passada fez 16 jogos e um golo, mas a partir de agora passará a fazer parte do plantel da equipa B, no qual é o novo número 87.

“É uma sensação única, um sonho que estou a viver desde pequeno. É mais um voto de confiança de que posso dar cartas”, referiu Folha aos meios do clube, esperando evoluir com a promoção à equipa B: “Quero dar um passo de cada vez. Agora estou na equipa B e é lá que quero conquistar o meu lugar. Vou trabalhar todos os dias para mais tarde poder chegar à equipa principal.”

Bernardo Folha é filho de António Folha, antiga figura dos azuis e brancos. “Gostava de conseguir ainda melhor do que ele conseguiu aqui”, desejou o jovem médio.