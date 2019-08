Besiktas e Saint-Étienne atentos a Aboubakar

Aboubakar também pode mexer com o mercado azul e branco nos últimos dias desta janela de verão. De acordo com informações com origem na Turquia, o camaronês, de 27 anos, que está ainda à procura da melhor forma, continua a constar da lista de potenciais alvos do Besiktas, interessado que conta com a concorrência do Saint-Étienne, de França.

Face ao estatuto de opção secundária com que arrancou para esta temporada, a possibilidade de recuperar parte do investimento de 16,5 milhões de euros que fez na sua contratação e posterior renovação contratual, e até o salário elevado que aufere à luz do seu contributo para a equipa, a sua saída não está colocada de parte pela SAD. No entanto, esta tem como clara a exigência de ser devidamente ressarcida pela eventual saída de um ponta-de-lança com provas dadas tanto em Portugal como na Liga dos Campeões e uma das principais figuras da seleção do seu país.