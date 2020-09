Besiktas oficializa contratação de Aboubakar

O Besiktas confirmou este sábado a contratação de Aboubakar, que estava em Istambul desde 23 de setembro.





Ver essa foto no Instagram Evine, Besiktas'a hos geldin Vincent Aboubakar! Uma publicação compartilhada por Bes¸iktas¸ JK (@besiktas) em 26 de Set, 2020 às 3:15 PDT

De acordo com as informações recolhidas por Record junto de fonte do Besiktas, os turcos não pagam pela transferência de Aboubakar, que negociou a sua rescisão de contrato com a SAD portista, à qual estava vinculado até ao final desta época e que fez nele um investimento global de 16,6 M€, entre a aquisição da totalidade do seu passe e os encargos relacionados com a renovação contratual de 2017.O acordo permite à SAD poupar os 3 M€ brutos que Aboubakar tinha a receber até junho de 2021. Desta forma, o avançado deixará no FC Porto, onde chegou no verão de 2014, uma marca relacionada com o plano humano – é muito respeitado e querido no Dragão – e sobretudo com o peso profundo que teve no título conquistado em 2017/18. Depois de um ano cedido ao Besiktas, o avançado fez a melhor época da sua carreira na estreia de Sérgio Conceição na Invicta, na qual em 43 partidas marcou 26 golos, 15 deles apontados no campeonato e seis na Liga dos Campeões.