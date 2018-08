Besiktas sem hipótese por Marega

A notícia do dia na Turquia foi o facto de o presidente do Besiktas, Fikret Orman, ter colocado a mira em Marega como eventual substituto para a saída de Talisca para os chineses do Guanghzou Evergrande. Todavia, a perspetiva de beneficiar do suposto conflito entre Marega e o FC Porto cai por terra a partir do momento em que o jogador já está reintegrado.De resto, a SAD azul e branca mantém para qualquer outro candidato a deliberação que foi aplicada ao West Ham. Quem quiser levar Marega terá de pagar os 40 milhões de euros da cláusula de rescisão. Um montante que está completamente fora do alcance do emblema de Istambul, pelo que as hipóteses de haver fumo branco são nulas.Note-se que, mesmo em relação a Talisca, as águias negras não foram capazes de garantir a sua continuidade pagando 21 milhões de euros pela compra do passe.