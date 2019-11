Bessa marca a estreia de Diogo Costa no campeonato

Diogo Costa vai estrear-se no principal escalão do futebol português este domingo, no jogo frente ao Boavista, no Bessa. Em virtude do afastamento de Marchesín, que, juntamente com Luis Díaz, Saravia e Uribe, foi afastado por ter marcado presença na festa de aniversário da mulher de Uribe, o jovem guardião, de 20 anos, vai ser promovido à titularidade pela primeira vez no campeonato.





Este será o terceiro jogo de Diogo Costa na baliza dos dragões, depois da estreia oficial pela equipa principal frente ao Santa Clara, num jogo da Taça da Liga, e de um outro jogo para a Taça de Portugal, frente ao Coimbrões.