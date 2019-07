Betis oferece camisola personalizada a Iker Casillas

O FC Porto vai defrontar, a partir das 20h30, o Betis em partida referente à Copa Iberica. Os jogadores já estão no Estádio Municipal de Portimão mas, antes do arranque da partida, já houve contacto entre ambos os conjuntos. O emblema de Sevilha trouxe uma oferta para Casillas, que atualmente faz a ligação entre o plantel, equipa técnica e direção.





Ora, Joaquín, o emblemático capitão do Betis, ofereceu uma camisola de guarda-redes personalizada, com o nome de Casillas e o número 13 nas costas. Iker nunca representou o emblema andaluz, mas já o defrontou em múltiplas ocasiões."O que pensas do nosso presente, Iker Casillas?", escreveu o emblema espanhol, na rede social Twitter.