O Betis está de regresso à Liga Europa e pretende que esse retorno às lides europeias seja feito da melhor forma possível. Por isso, o emblema andaluz já está de olho no mercado e, segundo o jornal 'Diario de Sevilla', um dos nomes falados é o do médio Óliver Torres, do FC Porto.De acordo com aquela publicação, o médio, de 23 anos, encaixa na perfeição no modelo de jogo do Quique Setién, sendo que um retorno à Liga espanhola seria bem visto pelo jogador, de forma a ter mais visibilidade, algo que acabou por perder em face da escassez de minutos de jogo que teve na Invicta - disputou 19 encontros na Liga NOS, mas apenas 8 enquanto titular, aos quais juntou mais cinco nas taças e três na Liga dos Campeões.O único problema poderia ser a verba exigida pelo FC Porto para libertar o médio, pelo qual pagou 20 milhões de euros na época passada, mas um outro portal andaluz, o 'Estadio Deportivo', revela que a equipa portista estaria disposta a libertar o jogador a troco de 15 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima