‘Bibota’ esteve na bancada

Apesar de enfrentar um momento pessoal delicado, Fernando Gomes não deixou de marcar presença na bancada do Estádio do Dragão, ontem. O ‘bibota’, que, recorde-se, luta contra um grave problema de saúde, assistiu ‘in loco’ ao jogo frente ao Rangers sentado ao lado de Vítor Baía, outra antiga glória do universo portista.

No reduto azul e branco, refira-se, esteve também Pedro Proença, presidente da Liga, que se fez acompanhar de Sónia Carneiro, diretora executiva do mesmo organismo, sendo que ambos se sentaram na tribuna presidencial do Dragão.