Bicicleta de Taremi ao Chelsea eleito o melhor golo de 2020/21 pelos adeptos do FC Porto

O FC Porto anunciou esta quinta-feira, nas redes sociais, que o pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi, ao Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi eleito o melhor golo da época 2020/21 pelos portistas.





Na final desta competição levada a cabo pelos dragões, Taremi defrontou o colega colombiano, Luis Díaz, representado pelo golo que apontou ao Manchester City, em Inglaterra, na fase de grupos da Champions.Recorde-se que, além da beleza do golo, o gesto técnico de Taremi traduziu-se na única derrota do Chelsea em toda a caminhada dos blues até à conquista do título de campeão europeu.