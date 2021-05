Bicicleta de Taremi contra o Chelsea nos nomeados para melhor golo da Liga dos Campeões

Mehdi Taremi está entre os nomeados para o autor do melhor golo da edição 2020/21 da Liga dos Campeões. A bicicleta apontada frente ao Chelsea, na segunda mão dos quartos-de-final, consta de uma lista com nomes de vulto, como por exemplo Messi, Mbappé, Benzema e Neymar.





No lote de candidatos estão também Angeliño, do Leipzig, Pléa, do Borussia Monchengladbach, Modric, do Real Madrid, Giroud, do Chelsea e Solomon, do Shakhtar.