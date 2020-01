Bilhetes à venda para a meia-final da Taça da Liga

Os bilhetes para o duelo com o V. Guimarães, a contar para a meia-final da Taça da Liga, serão colocados à venda hoje. Numa primeira fase, estes ingressos são exclusivos para sócios e custam entre 10 e 20 euros, sendo a venda alargada ao público em geral a partir de amanhã. De recordar que o embate com os vitorianos, inserido na final four da Taça da Liga, está agendado para o próximo dia 22, pelas 19h45.