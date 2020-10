Bilhetes ainda resistem

Depois de nos dois primeiros dias os ingressos para o encontro com o Olympiacos terem estado à venda, em exclusivo, para associados com lugar anual seguindo critérios de antiguidade, a partir das 18 horas de ontem a distribuição foi alargada a todos os sócios com a quota de setembro em dia. Caso ainda resistam bilhetes durante o dia de hoje, os mesmos serão colocados à venda na Loja do Associado do Dragão e nas FC Porto Stores do NorteShopping, ArrábidaShopping e Baixa durante o dia de hoje até à hora do apito inicial.

À hora de fecho desta edição a lotação de 3.750 entradas para o encontro da 2ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ainda não tinha esgotado, algo que deverá acontecer durante o dia de hoje face ao alargamento dos critérios. Todos os adeptos terão de preencher um formulário epidemiológico.