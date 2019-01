Os bilhetes colocados à venda pelo FC Porto, na manhã desta segunda-feira, para a visita ao reduto do Leixões já esgotaram, informou o emblema azul e branco através de uma nota publicada no site.Segundo informou Paulo Lopo à Lusa, na passada sexta-feira, o clube de Matosinhos cedeu aos portistas cerca de 2 mil bilhetes, praticamente um terço dos lugares do Estádio do Mar, ingressos esses que voaram apenas numa manhã, no Estádio do Dragão.O pontapé de saída do duelo entre Leixões e FC Porto, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, está agendado para esta terça-feira, pelas 19h30.