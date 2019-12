Bilhetes para o clássico com o Sporting já esgotaram

Não obstante o desagrado de muitos adeptos portistas, que consideraram caro o preço os bilhetes para o clássico do próximo domingo (31 euros), a verdade é que uma semana antes do jogo de Alvalade esgotaram os ingressos que o FC Porto colocou à venda no Estádio do Dragão. O anúncio foi feito ao início da tarde de ontem, pelo que, dessa forma, serão 2.500 os adeptos portistas que vão apoiar a equipa de Sérgio Conceição no segundo clássico desta época, depois da vitória no Estádio da Luz.

Recorde-se que os bilhetes tiveram um valor superior esta época, face à quebra do acordo que existia entre os dois clubes, por parte do Sporting, e que beneficiava os adeptos de ambos os emblemas nas deslocações ao terreno do rival, com preços mais baixos. Mesmo insatisfeitos com a situação, os dragões não abdicaram de acompanhar a equipa e vão marcar presença em massa em Alvalade.