Boas notícias para Conceição: Marcano já treina integrado condicionado

Iván Marcano está mais próximo de regressar à competição. O defesa-central espanhol entrou na última fase da recuperação à grave lesão que sofreu no joelho e já treinou integrado com o restante plantel, ainda que não por completo.





Sem competir desde março, em virtude da paragem competitivo, primeiro, e de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em maio, Marcano está agora mais perto de voltar às opções.Otávio, por sua vez, está ainda em tratamento e Mbaye não saiu do ginásio.