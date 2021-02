Bom comportamento alivia castigo de Uribe

Mateus Uribe foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com um jogo de suspensão pelo lance com Ricardo Esgaio, pelo que escapou a uma pena que poderia ter sido consideravelmente mais pesada.





As circunstâncias do lance faziam crer que o castigo fosse ser mais duro, mas, na altura de decidir, o cadastro praticamente limpo do médio acabou por ter algum peso.Com base no número 1 do artigo 55.º e no número 2 do artigo 56.º do regulamento disciplinar, o órgão liderado por Cláudia Santos aplicou uma circunstância atenuante, que acabou por reduzir a pena em um quarto."Artigo 55.ºCircunstâncias atenuantes1. São especiais circunstâncias atenuantes das faltas disciplinares:a) o bom comportamento anterior, aferido pela inexistência de condenações disciplinares há mais de um ano;"Artigo 56.º(...)2. Sempre que houver lugar à aplicação de circunstância atenuante, a sanção concretamente aplicada ao agente é reduzida em um quarto, salvo disposição especial em sentido diverso.