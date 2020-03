Bonfim trouxe festa mas noite acabou gelada

A noite foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para os adeptos do FC Porto. O ambiente, que já se previa de festa pela recente conquista da liderança, ficou ainda mais animado antes do apito inicial, já que o Benfica não foi além de um empate em Setúbal. O final da partida no Bonfim, de resto, foi muito festejado pelos presentes nas bancadas, com aplausos e cânticos afetos ao FC Porto.

O arranque da partida no Dragão e o golo madrugador de Mbemba deram ainda mais cor ao entusiasmo, só que, no futebol, tudo muda muito rapidamente. Com o empate do Rio Ave, o nervosismo começou a apoderar-se das bancadas e a cada passe para trás ou errado as manifestações de irritação eram imediatas.

Com o passar dos minutos, as críticas dos adeptos portistas passaram a ser quase em exclusivo para a arbitragem de Artur Soares Dias, sobretudo após o lance de eventual penálti sobre Marega. Já depois do apito final, o ambiente entre equipa e adeptos foi de apoio mútuo e só os árbitros tiveram direito a insultos e assobios das bancadas.