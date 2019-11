Bosingwa e Raúl Meireles voltam a vestir de azul e branco

Rául Meireles e Bosingwa, agora com 36 e 37 anos respetivamente, vão voltar a vestir a camisola do FC Porto, mas numa modalidade diferente. São os representantes dos dragões em Teqball. Os ex-jogadores vão participar na Odivelas Teqball Cup, no dia 1 de dezembro.





O anúncio foi feito na página oficial de Twitter do FC Porto. "O Raúl Meireles e o Bosingwa já estão a preparar o torneio de Teqball em que vão participar de Dragão ao peito", pode ler-se na publicação.Os ex-internacionais portugueses têm aproveitado esta fase da vida para se divertirem, sempre com uma bola por perto. São parceiros em Padel Ball, modalidade que se joga num campo de Padel, mas com uma bola de futebol e não se pode tocar com a mão. Depois de terem terminado a carreira mantiveram a amizade e vão mantendo a forma com estes torneios.