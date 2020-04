Bosingwa e um Benfica-FC Porto num restaurante londrino recheado de benfiquistas: «Até dei murro na mesa»

José Bosingwa e Raul Meireles são amigos há largos anos, pelo que têm várias histórias para contar. E algumas delas foram partilhadas esta segunda-feira, no programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV. Uma dessas histórias, sobre um Benfica-FC Porto visto a partir de um restaurante português em Londres, motivou enormes gargalhadas.





"Estávamos os dois no Chelsea e ia haver um Benfica-FC Porto. Esse jogo ficou 2-2. O Raul disse para irmos ver o jogo num restaurante português em Londres e eu fiquei na dúvida porque vivo sempre muito o jogo. Mas fomos. Sentámo-nos, pedimos a comida, o jogo começou e aquilo era só benfiquistas. Oitenta por cento das pessoas eram benfiquistas, mas nós não sabíamos. E na mesa ao lado estava o Villas-Boas com a equipa técnica dele. O FC Porto marca golo e nós dissemos "golo", mas sem muito alarido. E continuámos a comer. Passado um bocado o Benfica faz golo e os adeptos do Benfica levantam-se a festejar para a nossa mesa, a provocar. Eu olho e pensei que não estavam bem. Fiquei logo doido. Viro-me para o Raul e digo: ‘oxalá o FC Porto não marque’. O FC Porto marca, eu levanto-me, grito golo, dou um soco na mesa, a mesa levanta e os pratos levantam", lembrou, entre risos, o antigo lateral.Uma história à qual Raul Meireles acrescentou a sua versão. "Olhei e vi que ele tinha molhado o telemóvel todo. Começo a limpar, olho para o lado e o Bosingwa já lá não está. Passado um bocado volta e diz que, dali a um minuto, íamos embora porque as coisas não iam correr bem. Saímos, entrámos no carro e é golo do Benfica", recordou o médio."E eu disse: 'eu avisei'", acrescentou, entre gargalhadas, José Bosingwa.