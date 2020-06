Bournemouth interessado em Fábio Vieira

O Bournemouth, que luta pela permanência na Premier League, está interessado em Fábio Vieira, médio de 20 anos do FC Porto, segundo avança o jornal 'The Sun'. A publicação acrescenta mesmo que o clube inglês já terá feito chegar uma proposta de cinco milhões de euros aos dragões, mas o número foi considerado baixo pelos responsáveis azuis e brancos.





Fábio Vieira renovou contrato com o FC Porto em dezembro, prolongando o vínculo até junho de 2022 e fixando uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O médio tem dado nas vistas ao serviço da equipa B e também foi parte integrante da equipa de juniores que venceu a 'Youth League', em 2019. Por isso, a administração dos azuis e brancos pretende uma valor mais elevado para levar avante qualquer tipo de negociação.O médio até já integra o plantel principal dos dragões, pois foi chamado por Sérgio Conceição para a retoma do campeonato, após a pandemia de Covid-19 e no jogo em Famalicão ficou mesmo no banco de suplentes, acabando por não ser utilizado.A imprensa inglesa revela que Eddie Howe, treinador dos 'Cherries', é um fã do jogador português e que tem seguido a sua carreira, nomeadamente, na participação na competição europeia para os mais jovens, assim como o seu percurso nas seleções jovens. A permanência na Premier League, neste momento o Bournemouth é 18.º, pode ser fundamental para convencer Fábio Vieira, mas para já a proposta não convence o FC Porto.