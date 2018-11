Brahimi com bateria carregada

Sérgio Conceição vai voltar a mexer na equipa, desta vez para lhe dar o formato habitual na Liga dos Campeões, a começar pela passagem para o 4x3x3. Um sistema que vai exigir mais dos extremos no apoio ao avançado Moussa Marega, e nesse sentido será importante a ação de Yacine Brahimi. O argelino, de 28 anos, não saiu do banco de suplentes na receção ao Belenenses, para a Taça de Portugal, e antes disso não tinha jogado pela seleção do seu país devido a problemas físicos.

Sendo assim, é preciso recuar até ao dia 10 deste mês, quando o FC Porto venceu o Sp. Braga, no Dragão, para ver o extremo em campo. Um descanso que o ajudou a recuperar não só da lesão no tornozelo como também da fadiga muscular que condicionou as suas últimas exibições. Brahimi tem lugar garantido na equipa que vai atacar a baliza do Schalke 04 desde o primeiro minuto, com Corona no corredor contrário.