Brahimi e o futuro: «Tenho de estudar as opções que tenho»

Após cinco temporadas a equipar de azul e branco, Yacine Brahimi termina contrato com o FC Porto no fim deste mês e o futuro do avançado argelino deve ser longe do Estádio do Dragão. Em entrevista ao canal 'France24', o avançado argelino não fugiu ao tema e confessa que tem de "estudar todas as opções".





"O contrato [com o FC Porto] termina a 30 de Junho. São situações que fazem parte do mundo do futebol e tenho de estudar as opções que tenho. (...) O meu futuro? Essas situações estão entregues ao meu empresário e estou concentrado na CAN, sinceramente", afirmou Brahimi, de 29 anos, ele que vai capitanear a seleção argelina na CAN, cuja participação começa no próximo domingo, frente ao Quénia.Brahimi apontou 54 golos em 215 jogos oficiais pelo FC Porto.