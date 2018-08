A irritação de Brahimi: foi forçado a sair e apontou para o jogador que o lesionou

Yacine Brahimi teve uma Supertaça agridoce. O médio do FC Porto fez o empate na 1.ª parte mas, pouco depois, saiu lesionado (37') na sequência de uma entrada de Amilton, que atingiu o atacante portista no tornozelo esquerdo.Não escondendo a desilusão enquanto era substituído por Soares, o internacional argelino apontou para o jogador avense, como que dizendo-lhe que tinha sido a ele provocar a situação.Alguns elementos do banco portista levantaram-se e os ânimos aqueceram um pouco, mas tudo foi de pronto sanado.