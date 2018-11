Brahimi: Golos a abrir e apagão nos últimos jogos

O desgaste que se acumulou nos últimos jogos contribuiu para que o internacional argelino tivesse entrado no período de menor fulgor da época, depois de um início ao nível do que melhor já fez com a camisola do FC Porto. Nos primeiros quatro encontros da temporada, o extremo marcou três golos e prometeu muito, isto depois de ter recusado sair para o West Ham.

Brahimi construiu os alicerces para se fixar entre as opções iniciais de Sérgio Conceição e não deu espaço de manobra à concorrência, mesmo quando as exibições começaram a ser menos coloridas. As receções ao Lokomotiv Moscovo e Sp. Braga foram os momentos mais negativos para o extremo, revelando-se a figura menos cintilante do ataque. Os dias que terá agora até ao recomeço da competição serão importantes para recarregar baterias.