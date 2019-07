Brahimi na mira do Arsenal

Yacine Brahimi foi associado ontem, no seu último dia de contrato com o FC Porto, ao Arsenal. De acordo com a informação veiculada pelo portal La Gazette du Fennec, o argelino estará na lista de potenciais alvos dos gunners, que estão no mercado à procura de opções para as alas do ataque.

Segundo o que foi noticiado, Brahimi estará a pedir um prémio de assinatura a rondar os 4 milhões de euros, um valor que não é proibitivo para os cofres do gigante inglês. O extremo, de resto, parece ver com bons olhos uma mudança para a Premier League.

Brahimi, que continua na CAN ao serviço da Argélia, é a partir de hoje um jogador livre, sendo de esperar que tome uma decisão sobre o seu futuro em breve. Além do Arsenal, em Inglaterra também o West Ham e o Everton têm o extremo, de 29 anos na mira, juntando-se aos três emblemas maiores de Istambul e ainda aos franceses do Nice.