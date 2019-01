Brahimi picou o ponto contra o Benfica

O arranque de Brahimi foi vital para o impulso adquirido pelo FC Porto, mas o aspeto curioso de ter atingido o seu 49.º tento de azul e branco foi o facto de ter finalmente picado o ponto contra o Benfica. Na sua 5.ª temporada ao serviço dos portistas, e quando está a poucos meses de seguir outro rumo na carreira, aproveitando o final do contrato que firmou quando chegou do Granada, faltava ao argelino um festejo contra as águias. Começou bem a aproveitar o passe de Marega e depois deu origem à jogada que culminou no tento do maliano ao fazer um dos seus movimentos interiores a partir do qual serviu Corona na direita. Uma pedra de qualidade que cresce nos jogos mais complicados.