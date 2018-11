Brahimi vale ouro na casa de babel

Um prémio de assinatura elevado é o trunfo que o Besiktas pretende colocar sobre a mesa para convencer Brahimi a mudar-se para a Turquia no final da temporada. As águias negras já decidiram que não existem condições para concluir o processo de renovação de contrato de Ryan Babel, que apesar de estar prestes a completar 32 anos pretende auferir um salário anual de 3,5 milhões de euros. Isto enquanto o emblema de Istambul não estaria disposto a ir além dos dois milhões de euros por temporada.

A rutura é definitiva entre as partes, garante a imprensa turca, pelo que Babel, titular em 15 dos 18 jogos disputados pelo Besiktas, bem como pela Holanda, deverá procurar novas paragens. É verdade que o salário disponibilizado pelos turcos dificilmente faria Brahimi perder a cabeça, face ao leque de interessados nos seus serviços que tem sido conhecido nas últimas semanas. Todavia, o facto de o argelino estar em final de contrato com o FC Porto permite-lhe ter acesso ao tal prémio de assinatura no qual o Besiktas entende que vale a pena investir. O extremo ainda tem 28 anos e não apenas garante um período mais extenso de alto rendimento como, eventualmente, poderá até adquirir valor de mercado caso atinja plano de destaque na Turquia.

O que é certo é que o Besiktas tem uma missão muito espinhosa pela frente. Para além do sonho de Brahimi de jogar em Inglaterra, que esteve perto de concretizar-se após a última investida do West Ham, também a Lazio colocou a sua contratação no topo das prioridades. Enquanto isso, a SAD não só nada recebe pela sua saída como paga 6,5 milhões à Doyen.