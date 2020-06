Brasileiros associam Hulk ao FC Porto... mas é lateral-esquerdo

O FC Porto pode voltar a contar com um Hulk nos seus quadros, mas, pelo menos por agora, não se trata do avançado que fez as delícias dos portistas entre 2008 e 2012. Carlos Gabriel Moreira de Oliveira, lateral-esquerdo de 21 anos, mais conhecido como Hulk - a semelhança física com o avançado é clara - rescindiu contrato com o Atlético Mineiro e pode estar a caminho da Invicta.





De acordo com o jornalista Henrique André, jornalista do Jornal Hoje em Dia, a mudança vai avançar, isto depois do defesa ter rescindido contrato com os mineiros, que o libertou de um vínculo válido até 2022, assim como do Paraná, onde estava emprestado. O Atlético Mineiro ficará com 30 por cento de uma futura transferência, isto de acordo com a mesma informação.