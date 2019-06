Brasileiros avançam proposta iminente por Luan

Luan mantém-se como um dos alvos prioritários do FC Porto neste mercado de transferências e uma proposta oficial pelo avançado móvel é esperada em Porto Alegre durante os próximos dias. A verdade é que, até ao momento, a SAD ainda não acenou com qualquer valor aos responsáveis do tricolor gaúcho.

No Brasil, a Rádio Grenal avançou com a notícia de que os dragões vão fazer uma oferta de 9 milhões de euros por Luan, de 26 anos, lembrando as limitações que a SAD tem encontrado ao nível do acordo feito com a UEFA sobre o fair play financeiro. A informação de que a proposta ainda não foi formalizada vai ao encontro do que tanto Romildo Bolzan, presidente do Grémio, e Jair Peixoto, empresário do jogador, confirmaram ontem ao nosso jornal.

Sobre o agente, diga-se que do outro lado do Atlântico foi garantido que Jair Peixoto ter-se-ia deslocado a Portugal para negociar com o FC Porto. O agente desmentiu a informação, assegurando que se encontra na Europa... mas em Itália.