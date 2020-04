Brasileiros colocam Alex Telles no Paris SG

Alex Telles está mais perto de se tornar jogador do PSG, da França, na próxima temporada, noticiou ontem o jornal brasileiro ‘Zero Hora’. De acordo com a informação veiculada, as negociações avançaram "nos últimos dias" e devem ser finalizadas "em breve".





Em cima da mesa estará um valor de transferência "entre os 20 e os 25 milhões de euros" pelo lateral, que termina contrato com o FC Porto em junho de 2021. Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, o PSG é um dos clubes com relação privilegiada com Pini Zahavi, empresário israelita que assumiu a gestão do futuro próximo de Telles desde dezembro.