Brasileiros falam em proposta superior a 10 milhões de euros por Soares

Alvo do Lokomotiv Moscovo para reforçar o ataque, conforme Record avançou esta quarta-feira, o avançado brasileiro Soares já terá sido alvo de uma oferta concreta por parte da formação russa para o levar de imediato. Segundo o Globoesporte, o emblema da capital terá colocado em cima da mesa uma proposta que supera os 10 milhões de euros, um valor que ainda estará longe das exigências dos dragões, que esperam garantir 15M€.





De acordo com a informação avançada pelo portal brasileiro, que segue em linha com aquilo que o nosso jornal avançou, a via do Lokomotiv agrada a Tiquinho - mais do que a do Spartak Moscovo, um clube também interessado -, tanto pelo facto de estar na Liga dos Campeões como pelo salário mais elevado que terá à sua espera.Lembre-se que Soares está a um ano do final do seu vínculo com os dragões, podendo em janeiro assinar com outra equipa tendo em vista a próxima temporada sem que os dragões recebam qualquer compensação.