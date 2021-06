Brasileiros garantem que FC Porto está disposto a pagar 12 milhões por Matías Viña

Segundo a notícia avançada este sábado pela 'TNT Sports', o FC Porto está disposto a pagar cerca de 12 milhões de euros ao Palmeiras para contratar o lateral esquerdo Matías Viña. De acordo com a mesma fonte, os dragões pretendem receber o internacional uruguaio logo após o fim da Copa América.





Matías Viña tem 23 anos e, no Palmeiras, disputa a lateral esquerda com Victor Luís, brasileiro que, no início da década passada, fez 18 jogos e um golo pela equipa B do FC Porto.Quanto a Viña, esse leva dois anos de Palmeiras, tendo realizado um total de 66 jogos e apontado cinco golos. No Uruguai representou sempre o Nacional e, de momento, é o titular da seleção.